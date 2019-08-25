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حركة تعيينات جديدة بجامعة بنها.. تعرف عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:20 م
حركة تعيينات جديدة بجامعة بنها.. تعرف عليها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
كتب فريق المحافظات

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أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها ،عددًا من قرارات التعيين الجديدة، التى نصت على تعيين الدكتور على جودة محمد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتعيين الدكتور ناصر خميس الجيزاوى الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور ايهاب محمد فريد الأستاذ بقسم الأراضى بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات التى أصدرها الدكتور السعيد تعيين الدكتور هشام محمد البطش الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها رئيسا لمجلس القسم، كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بقيام الدكتور أيمن عبدالحميد أمين الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها بأعمال رئيس مجلس القسم.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد إن الجامعة حريصة على سرعة إصدار قرارات تعيين الوكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات المختلفة وذلك فى إطار خطتها لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بها.

 

 


جامعه بنها

تعينات

القليوبية

الدكتور جمال السعيد

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