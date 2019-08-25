البالون والتكميم الحل الأمثل لسمنة الأطفال.. الدكتور أحمد السبكى يوضح

تقرير خاص

انتشرت فى الآونة الأخيرة سمنة الأطفال بعدما أقبل الأطفال على تناول الأكلات السريعة والحلوى والمياه الغازية بكثرة، وسمنة الأطفال لها أضرار كثيرة ليست فقط فى تعرض الطفل للتنمر من أصدقائه وشعوره بعدم الثقة فى نفسه، إلا أنها من الممكن أن تؤثر صحته كثيرا وتعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض.

الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يؤكد إمكانية إجراء جراحة السمنة، يؤكد إمكانية إجراء جراحة السمنة للأطفال للتخلص من السمنة نهائيا، ويوضح فى التقرير التالى جراحة السمنة المناسبة للأطفال.



مميزات لبالون المعدة في القضاء على سمنة الاطفال

وفى بداية حديثه لـ"اليوم السابع" أكد أن الأطفال هم أهم ما فى الحياة فإذا كان لدينا أطفال يعانون من السمنة المفرطة وحاولنا معهم بالعديد من الطرق لإنقاص الوزن التقليدية من ريجيم وحمية غذائية وممارسة رياضة، ولم تنجح تلك التجارب والمحاولات معهم، يمكننا اللجوء لجراحات السمنة، لاسيما أن سمنة الأطفال ليست بسيطة وسهلة لأنها تؤثر على نفسيته وعلى تحصيله الدراسى وعلى مستقبله حتى على التحاقه بالعمل عندما يصير شابا، لافتاً إلى أنه يؤثر عليه أيضا عندما يتقدم للزواج من فتاة أو عندما يتقدم لها شاب للزواج، وأحيانا التغيرات التى تحدث فى الجسم غير قابلة للرجوع بها بعدما يكبر.

وأكد أن العالم بأكمله استطاع أن يغير نظريته فبدلا من الخوف على الأطفال من إجراء جراحة السمنة أصبح هناك شبه اتفاق على ضرورة إجراء تلك الجراحة للطفل، حتى نقى الأطفال مما يتعرضون له جراء السمنة من تأخرهم الدراسى وانطوائهم وعدم الثقة فى النفس.

معلومات هامة عن تكميم المعدة للأطفال

*البالون والتكميم الأنسب للأطفال:

وأوضح أن البالون والتكميم أحد الحلول السهلة والبسيطة التى تم وصفها فى العالم كله للأطفال، حيث إن بالون المعدة يتم وضعه عن طريق الفم فلا يوجد جراحة أو تخدير فقط منوم بسيط ويتم عمله فى 10 دقائق وبعدها يخرج الطفل وفى خلال ستة أشهر يفقد 25 كيلو من وزنه، ولكن علينا أن نضع فى الاعتبار أنه بعد إزالة البالون يجب أن يكون هناك نظام صحى يسير عليه مدى الحياة مع ممارسة الرياضة أو ممارسة لعبة رياضية يحبها حتى يستمر بها فترة طويلة فيتم المحافظة على الوزن.

* مميزات عملية التكميم للأطفال:

وأشار إلى أن التكميم هو من أبسط العمليات وأكثرها فعالية فمن خلاله يمكن أن يفقد الطفل وزنه الزائد مع تقليل شهيته، وتزيد من نسبة الحرق وتقلل من تناوله للطعام ولا يحتاج الطفل لتناول الفيتامينات بعدها، وهى عملية غير مرهقة تماماً، مؤكداً أن لها طريقة معينة يتم إجراؤها للأطفال وليست هى نفس الطريقة التى يتم عملها للكبار، وهى عملية بدون ألم لأنه يتم التعامل مع جهاز PCA.

واستطرد حديثه أن جراحة السمنة للأطفال لا تحدث تغيير فى حياتهم وعلى العكس بالنسبة للفتاة لا تؤثر على الحمل بل تساعد على الحمل بالتخلص من تكيس المبايض عندما تكبر.

وفى النهاية شدد الدكتور أحمد السبكى أن خبرة الجراح والتخدير والأدوات كلها عناصر نضمن بها الأمان لأبنائنا، مؤكدا أنه لا داعى للخوف من إجراء العملية لأنها تعتبر الحل المثالى للقضاء على سمنة الأطفال.

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