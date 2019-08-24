سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 09:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

هل اتباع نظام " صفر" كربوهيدرات مفيد لفقدان الوزن.. اعرف الحقيقة

السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص
هل اتباع نظام " صفر" كربوهيدرات مفيد لفقدان الوزن.. اعرف الحقيقة اضرار النظام الخالى من الكربوهيدرات
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يمكن أن يكون النظام الغذائى الخالى من الكربوهيدرات أكثر من مجرد حمية كيتو، حيث إن النظام الغذائي للكربوهيدرات صفر هو النظام الذى يتجنب فيه أكبر قدر ممكن من الكربوهيدرات.

ولكن الكربوهيدرات هي مصدر مهم للجسم لتوليد الطاقة، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن الدخول في نظام غذائي خالى من الكربوهيدرات يعني التخلص من جميع هذه الأطعمة الصحية من النظام الغذائي.

على الرغم من أننا نعتقد أننا النظام الخالى من الكربوهيدرات يتخلص من  الدهون،  فإنه مفهوم خاطئ لأننا نخفض بعض العناصر الغذائية المهمة للجسم.

نظام خالى من الكربوهيدرات
نظام خالى من الكربوهيدرات

 

اضرار النظام الخالى من الكربوهيدرات
 

معظم الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات غنية بالمعادن والبروبيوتيك والألياف المضادة للأكسدة والفيتامينات، وبالتالى فإن خفض الكربوهيدرات يعني الحد من تناول هذه العناصر الغذائية الهامة التى يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب ومرض الزهايمر، ولا يوجد شيء يمكن أن يحل محل فوائد تناولها بشكل طبيعي.

في المتوسط ​، يجب أن يتناول المرء ما لا يقل عن 25 جرامًا من الألياف يوميًا للحصول على جهاز هضمي سليم، كما أن الألياف تساعد أيضا فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعمل على منع الالتهابات الداخلية وتحسين الصحة العقلية للجسم.

 

خفض الكربوهيدرات يقلل بشكل كبير من تناول العديد من العناصر الغذائية الرئيسية الموجودة في الأطعمة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف والدهون الحيوية وحتى الدهون الصحية، ويمكن أن يؤثر هذا النقص فى العناصر الغذائية على وظيفة المناعة، والصحة المعرفية، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

 


خفض الكربوهيدرات

أمراض القلب

مرض الزهايمر

المناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة

العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

442 مليون دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

442 مليون دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

خطوة بخطوة.. تعرف على طرق التفريق بين اللحوم والكبدة البلدى والمستوردة

خطوة بخطوة.. تعرف على طرق التفريق بين اللحوم والكبدة البلدى والمستوردة

تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها

تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها

تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة