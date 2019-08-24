هل اتباع نظام " صفر" كربوهيدرات مفيد لفقدان الوزن.. اعرف الحقيقة

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون النظام الغذائى الخالى من الكربوهيدرات أكثر من مجرد حمية كيتو، حيث إن النظام الغذائي للكربوهيدرات صفر هو النظام الذى يتجنب فيه أكبر قدر ممكن من الكربوهيدرات.

ولكن الكربوهيدرات هي مصدر مهم للجسم لتوليد الطاقة، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن الدخول في نظام غذائي خالى من الكربوهيدرات يعني التخلص من جميع هذه الأطعمة الصحية من النظام الغذائي.

على الرغم من أننا نعتقد أننا النظام الخالى من الكربوهيدرات يتخلص من الدهون، فإنه مفهوم خاطئ لأننا نخفض بعض العناصر الغذائية المهمة للجسم.



نظام خالى من الكربوهيدرات

اضرار النظام الخالى من الكربوهيدرات



معظم الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات غنية بالمعادن والبروبيوتيك والألياف المضادة للأكسدة والفيتامينات، وبالتالى فإن خفض الكربوهيدرات يعني الحد من تناول هذه العناصر الغذائية الهامة التى يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب ومرض الزهايمر، ولا يوجد شيء يمكن أن يحل محل فوائد تناولها بشكل طبيعي.

في المتوسط ​، يجب أن يتناول المرء ما لا يقل عن 25 جرامًا من الألياف يوميًا للحصول على جهاز هضمي سليم، كما أن الألياف تساعد أيضا فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعمل على منع الالتهابات الداخلية وتحسين الصحة العقلية للجسم.

خفض الكربوهيدرات يقلل بشكل كبير من تناول العديد من العناصر الغذائية الرئيسية الموجودة في الأطعمة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف والدهون الحيوية وحتى الدهون الصحية، ويمكن أن يؤثر هذا النقص فى العناصر الغذائية على وظيفة المناعة، والصحة المعرفية، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.