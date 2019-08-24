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مصرع شخص غرقا بترعة الكلابية بعد تعطل أتوبيس نهرى جنوبى الأقصر

السبت، 24 أغسطس 2019 09:39 ص
مصرع شخص غرقا بترعة الكلابية بعد تعطل أتوبيس نهرى جنوبى الأقصر غريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تعرض شخص للغرق فى ترعة الكلابية بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، خلال السباحة فى المياه بعد تعطل أتوبيس كان يقوده ويحمل 50 شخصا كانوا فى طريقهم من القاهرة إلى أسوان، وتمت استضافتهم بأحد المنازل بمدينة إسنا، وجارى البحث عن جثة السائق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطارا يفيد بتعطل أتوبيس أبيض اللون يحمل رقم "321 ع ا د" أثناء قدومه من القاهرة متجها إلى أسوان، وكان يحمل 50 شخصا، وتوقف الأتوبيس بين الكوبرى البحرى والقبلى بقرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير، وأثناء القيام بإصلاحات الأتوبيس توجه السائق "المزمل ال" 25 سنة، للاستحمام فى مياه ترعة الكلابية أمام قرية الدير ولقى مصرعه غرقاً، وإنتقل على الفور لموقع الحادث كل من، المقدم محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا وضباط المركز، وفرق الإنقاذ النهرى والمسطحات وجارى البحث عن جثة الغريق.

ومن جانبه، قام أحد أهالى مدينة إسنا باستضافة 50 شخصا كانوا يستقلون الأتوبيس وتقديم واجب الضيافة لهم، وتحرر عن واقعة غرق السائق المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


الاقصر

مصرع سائق سودانى غرقا فى ترعة بالاقصر

ترعة الكلابية باسنا

مركز شرطة اسنا

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