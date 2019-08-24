القبض على تشكيل عصابى بعد سرقة فيلا مسئول فى دمياط

بدأت الواقعة عندما تلقت النيابة بدمياط بلاغا بتعرض شقة بمدينة رأس البر للسرقة التى شملت كميات من المشغولات الذهبية والساعات – هاتف محمول – جهاز ألعاب إلكترونية “بلاى إستيشن” – جهاز قياس ضغط – حقيبة يد حريمى) ومبلغ مالى كبير.

وتم إخطار اللواء اسماعيل حسين مدير أمن بالمحضر رقم 4128 لسنة 2019 جنح رأس البر، وعلى الفور أمر اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بتشكيل فريق بحث ضم كلا من المقدم أحمد عبد الباقى والمقدم أحمد ربيع والمقدم كريم عتلم والرائد محمد مجاهد والرائد كريم الشهاوى.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بدمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص يقودهما محام وعاطل "مسجل جنائياً" سبق إتهامه فى 17 قضية “سلاح أبيض، سرقة متنوعة، سرقة مسكن"، وثالث له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 قضايا متنوعة.

وقام المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُستغلين عدم تواجد قاطنيها بإستخدام سيارة ملاكى مُتخذين من دائرة قسمى شرطة “دمياط الجديدة – رأس البر” مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وأمام الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر اعترف كلا من "أحمد. م" محامى" و محمد. ا" 40 سنه حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بشارع توريل بالمنصورة و"محمد. س" 46 سنه مسجل خطر سرقات بإرتكابهم السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع سرقات (5 بدائرة قسم دمياط الجديدة- واقعة واحدة بدائرة قسم رأس البر)، وأرشدوا عن مبلغ (228) ألف جنيه من حصيلة المسروقات مستخدمين السيارة رقم ط ع هـ 5235 ماركة هيونداى ماتريكس.

وفى سياق متصل تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيق مع المتهمين الثلاثة وأمرت بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعد انتشار نبأ القبض على المتهمين تلقت النيابة العامة 7 بلاغات من مواطنين من مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة يتهمون المقبوض عليهم بسرقة منازلهم.