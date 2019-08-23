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لطلاب المرحلة الثالثة 2019.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:51 م
لطلاب المرحلة الثالثة 2019.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية تنسيق المرحلة الثالثة
كتب وائل ربيعى

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نشر موقع التنسيق الإلكترونى تنويهًا على صفحته الرئيسية، لسهولة وصول طالب الثانوية العامة من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2019 للرقم السرى الذى يطلبه مكتب التنسيق، خلال تسجيل الطالب لرغباته، إذ يجب على الطلاب الحفاظ بشكل كامل على هذا الرقم السرى.

وأحاط موقع التنسيق، الرقم السرى بأحد نماذج شهادة الثانوية العامة بدائرة باللون الأحمر، حتى يتعرف عليه طالب الثانوية العامة بسهولة، حيث إن إدخال هذا الرقم على موقع التنسيق الإلكترونى من أهم خطوات تسجيل رغبات الطالب.

وبدأ موقع التنسيق الإلكترونى، تسجيل رغبات 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019،  التى تنطلق أعمالها رسميا غدا السبت، وذلك بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدورالأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

 

الرقم السرى
الرقم السرى

 

 

المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق 2019

الرقم السرى

شهادة الثانوية العامة

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