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ضبط 74 قضية مخدرات فى مداهمات أمنية لمحيط المصايف والأندية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:17 م
ضبط 74 قضية مخدرات فى مداهمات أمنية لمحيط المصايف والأندية مخدرات - أرشيية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت مكافحة المخدرات حملات امنية مكبرة استهدفت محيط الأندية الإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية، حيث تم ضبط (74) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة".

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتى يستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة إنتشار الاتجار بالمواد المخدرة.

 

وتم شن حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، ومصايف المحافظات الساحلية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة، بكافة أنواعها لحماية الشباب، ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيطها، عقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية.

 

وأسفرت نتائج جهود الحملات خلال عن ضبط (74) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (82) متهماً.. وبحوزتهم  كمية من مخدر البانجو وزنت (25,500 كيلو جرام ) و9 كيلو حشيش و3 كيلو هيروين وكيلو استروكس وكيلو افيون و1271 قرص مخدر و2 ونصف مليون جنيه و"76 هاتف محمول – 2 قطعة سلاح نارى - 30 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - طبنجة صوت - 3 طلقات صوت –6 سيارات – 4 دراجات نارية – 16 قطعة سلاح أبيض – 3 ميزان ).

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


مخدرات

حملات امنية

تهريب المخدرات

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