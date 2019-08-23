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الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 1189 طن تقاوى لـ5 دول خلال 7 أيام

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:00 ص
الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 1189 طن تقاوى لـ5 دول خلال 7 أيام زراعة البرسيم - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 1189 طن تقاوى محاصيل حقلية، وفول سودانى، وتقاوى برسيم، إلى 5 دول خلال أسبوع تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

 وأوضح تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير 500 كجم تقاوى ذرة شامية هجين ثلاثى أبيض إلى دولة الإمارات، وتصدير 16 طنا و836 كجم تقاوى محاصيل حقلية وخضر ونبات عطرية وطبية إلى السعودية، و800 كجم تقاوى فول سودانى، إلى بيرو، و880 طن تقاوى برسيم مصرى إلى باكستان، وتصدير 288 طن تقاوى برسيم إلى الهند.
 

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


تقاوى الفول السودانى

تقاوى محاصيل حقلية

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