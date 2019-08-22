حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال فزاع، حبس المتهمة "عبير.أ" 59 سنة ربة منزل، 15 يوما لاتهامها بالاتجار وحيازة المخدرات بدائرة مركز البلينا.

كانت قد وردت معلومات لضباط مركز شرطة البلينا، بقيام المتهمة ربة منزل بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش، وترويجها على عملائها وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة وإعداد عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطها وبحوزتها 180 قطعة لمادة الحشيش المخدر .

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إحالتها لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.