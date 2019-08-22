سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 02:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:46 م
حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بالاتجار فى الحشيش بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال فزاع، حبس المتهمة "عبير.أ" 59 سنة ربة منزل، 15 يوما لاتهامها بالاتجار وحيازة المخدرات بدائرة مركز البلينا.

كانت قد وردت معلومات لضباط مركز شرطة البلينا، بقيام المتهمة ربة منزل بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش، وترويجها على عملائها وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة وإعداد عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطها وبحوزتها 180 قطعة لمادة الحشيش المخدر .

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إحالتها لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

 

 


سوهاج

حشيش

جنايات سوهاج

البلينا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس متهمين بحيازة نصف كيلو حشيش بالسلام 4 أيام

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:41 م

ضبط سائق بحوزته 185 طربة حشيش قبل ترويجهم بالمحافظات

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:40 م

حبس متهم بحيازة 2 كيلو حشيش بالسلام 4 أيام

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:03 م

ضبط 185 طربة حشيش بحوزة مهرب بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:54 ص

ضبط عاطلين بحوزة كل منهما كمية من الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:07 ص

القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو حشيش وفودو قبل ترويجها بالقاهرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة