بعد تنكرهم.. ضباط الآثار يضبطون 8 قطع يونانية وإسلامية أثناء عرضها للبيع

سوهاج محمود مقبول وهيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث السياحة والأثار بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة بالإشتراك مع ضباط قسم مباحث السياحة والاثار بأسيوط عقب التنكر كتجار اثار من ضبط قطع أثرية إسلامية وأخرى فرعونية أثناء قيام عامل بعرضها للبيع داخل مسكنه.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مديرعام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة قسم أول أسيوط بعرض بعض القطع الاثرية للبيع.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الاثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الاثار بأسيوط برئاسة العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث السياحة والاثار بأسيوط والذى قام برفقة مفتش مباحث المنطقة بالتنكر في شكل تجار اثار.

وتم إستهداف منزل المتحرى عنه هانى . ص غ 37 سنة والذى قام بالتفاوض مع ضباط مباحث السياحة والاثار وطلب منهم مبلغ 2 مليون جنيه قيمة القطع الأثرية وأثناء عرضها عليهم تبين أنها عبارة عن 2 تمثال من الحجر الجيرى بإرتفاع 12 سم ويرجع للعصر اليونانى الرومانى و5 عملات برنزيه عليها صورة بارزه لوجه أحد الأباطرة يرجع للعصر اليونانى الرومانى وخنجر بجراب عليه رسومات وزخارف بطول 50 سم ويرجع للعصر الإسلامى.

وقام ضباط وحدة المباحث بالكشف عن هويتهم وتم التحفظ على المتحرى عنه والمضبوطات وبعرضها على لجنة من هيئة الاثار قررت أن القطع المضبوطة ذات قيمة أثرية هامة وترجع للعصرين اليونانى الرومانى والإسلامى.

وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات وعملية الضبط أعترف بحيازته للقطع الاثرية بقصد الإتجار ومحاولة تهريبها خارج البلاد تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 4655 إدارى قسم أول أسيوط وتولت النيابة العامة التحقيق.