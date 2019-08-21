كشف غموض العثور على جزء من جثة سيدة بالهرم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى غموض العثور على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية بالهرم، حيث تبين أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه في سلوكها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة، وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجني عليها، وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه في سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.