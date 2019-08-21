الرى تكرم بعض المهندسين والعاملين على ما بذلوه من مجهودات خلال أيام العيد

كتبت أسماء نصار

تقديراً لجهود أبناؤها فى الحفاظ على الموارد المائية وشبكات ومنشآت الرى والصرف في جميع الظروف والعمل الدؤوب ليلاً ونهاراً، كرمت وزارة الرى المهندسين والعاملين بأجهزة الوزارة (رى – صرف – ميكانيكا وكهرباء) على الجهد الذى بُذل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتنسيق الذى تم بين جميع أجهزة الوزارة ككيان، وأحد يؤدى واجبه فى حماية المجارى المائية والممتلكات العامة والخاصة المحيطة بها والتي كان يمكن ان تتعرض لخسائر فادحة منها.



أوضحت وزارة الرى أن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، كادت أن تتعرض للغرق بسبب ارتفاع مناسيب المياه امام محطة رفع خيرى والتي نتجت عن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، حيث قاموا بإلقاء مخلفات الأضاحى بمصرف خيرى مما تسبب في تجمعها أمام شبك الأعشاب وكاد ان يؤدى إلى أضرار جسيمة بالمحطة وتلفها، مما أدى الى ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف لولا المجهودات، الذى قامت به أجهزة وزارة الرى للتعامل مع الأزمة .



كما حدث مشكلة تسرب للمياه من ترعة الابراهيمية لسحارة مصرف ننا أسفل السكة الحديد بناحية قرية طها البيشة – مركز ببا – محافظة بنى سويف يوم الأربعاء 14/8/2019 , والتي قام قامت أجهزة الوزارة بالمحافظة على الفور بتشكيل خلية أزمة بإشراف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بنى سويف ومن خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة بالمحافظة تم التضافر لحل المشكلة في اسرع وقت مما ساهم في انتظام حركة القطارات لتيسير حركة المواطنين فور انتهاء إجازة العيد والحفاظ على الموارد المائية.



كما قامت الإدارة العامة لرى النصر بمحافظة الإسكندرية من وقفة عيد الأضحى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح لتنفيذ اعمال ازالات للخراطيم التي تسحب مياه مخالفة من ترعة الحمام لري اراض وضع يد وغير مقررة الري والتي تؤثر سلبياً على توفير مياه الشرب لمحافظة مطروح وقرى الساحل الشمالي وقد أثمرت الجهود المبذولة لإزالة المخالفات عن توفير مياه الشرب بالكميات المناسبة لمحافظة مطروح وقرى الساحل الشمالي مما ساهم في عدم حدوث أيه أزمات بخصوص مياة الشرب في تلك المناطق خلال فترة العيد



هذا وقدمت وزارة الرى الشكر للمهندسين والعاملين بوزارة الموارد المائية والرى على مجهوداتهم مؤكدا على استمرار دعم كل من يتفانى فى عمله فى ضوء التحديات الكبيرة التى نواجهها والمهام الجسام الموكلة لنا.







