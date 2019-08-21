سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:00 ص
الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى فحص العروض الفنية للشركات التى تقدمت  للمشاركة فى مناقصة تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، حيث تقوم اللجنة المشكلة  بقرار وزير التموين وتتضمن ممثلين من وزارة الاتصالات ووزارة التموين بجانب أعضاء من مصلحة الدمغة حاليا بالتأكد من جدية الشركات المقدمة فى تنفيذ المشروع  ومدى إمكانيات كل شركة فى آليات التنفيذ.

كانت  5 شركات تقدمت رسميا إلى مصلحة الدمغة والموازين لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وذلك من إجمالى 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط،  حيث تم تقديم العروض الفنية والمالية لكل شركة بحضور لجنة استلام تضم ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية ومصلحة الدمغة والموازين.

 


التموين

مصلحة الدمغة والموازين

دمغ الذهب والليزر

شركات دمغ الذهب بالليزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسميًا.. 5 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر.. وبدء فحص العروض الفنية غدا.. ومصلحة الدمغة والموازين: زيادة الدفع بالمعدن النفيس إلى السوق بمعدل 55 ألف قطعة يوميا مع تكثيف الحملات الرقابية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:00 ص

3 شركات جديدة تدخل سباق منافسة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر.. استلام العروض الفنية والمالية غدا من وكلاء شركات أوروبية وأمريكية.. و"المالية" ترسل التمويل المالى للمشروع إلى مصلحة الدمغة والموازين

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:00 ص

الدمغة والموازين تكثف الرقابة على محلات الذهب خلال أيام عيد الأضحى

الإثنين، 12 أغسطس 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة