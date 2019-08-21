الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى فحص العروض الفنية للشركات التى تقدمت للمشاركة فى مناقصة تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، حيث تقوم اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين وتتضمن ممثلين من وزارة الاتصالات ووزارة التموين بجانب أعضاء من مصلحة الدمغة حاليا بالتأكد من جدية الشركات المقدمة فى تنفيذ المشروع ومدى إمكانيات كل شركة فى آليات التنفيذ.

كانت 5 شركات تقدمت رسميا إلى مصلحة الدمغة والموازين لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وذلك من إجمالى 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط، حيث تم تقديم العروض الفنية والمالية لكل شركة بحضور لجنة استلام تضم ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية ومصلحة الدمغة والموازين.