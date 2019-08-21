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الحلزون أحدث صيحات تجميل وعلاج الجلد فى العالم.. تعرف على فوائده

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:00 م
الحلزون أحدث صيحات تجميل وعلاج الجلد فى العالم.. تعرف على فوائده الحلزون - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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هل تخيلتِ أن تضعى على وجهك حيوان مثل الحلزون، ليقوم بدوره بإفراز مادة لزجة أو يقوم بتناول الجلد الميت على بشرتك لينتج لكِ بشرة متجددة وصحية ولامعة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الحلزون ودوره فى تجميل الجلد، باعتباره من أحدث صيحات تجميل البشرة حول العالم، وفقاً لموقع trainitright.

فوائد الحلزون لعلاج الجلد والبشرة
 

الحلزون
الحلزون

 

1- يحسن صحة الجلد بشكل عام
 

المادة التى يفرزها الحلزون أو ما تسمى حليب الحلزون غنية بالزنك والحديد والمنجنيز وببتيد النحاس، بالإضافة إلى كميات عالية بشكل لا يصدق من الفيتامينات A و E، ويساعد الحلزون على استعادة الجلد وشفائه بسرعة.

كما توجد عدد من المكونات المفيدة في حليب الحلزون وهي تشمل: الألانتوين الذي يحفز شفاء الجلد وتجديده، ويمنع تهيج البشرة ويساعد على تنعيمها وترطيبها، البروتينات التي تساعد في تغذية البشرة وتحسين نسيجها وتألقها.

والمكونات النشطة فى حليب الحلزون تعمل على اختراق الجلد وتمنع الجفاف وترطب البشرة.

2-  وسيلة جيدة لترطيب البشرة
 

98 ٪ من مكونات مخاط الحلزون تتكون من الماء، لذا فهو ممتاز للبشرة الجافة التي غالبا ما تحتوي على التجاعيد والخطوط الدقيقة بسبب الجفاف.

3- تظهر الأبحاث أن حليب الحلزون به مكونات مضادة للشيخوخة

أظهر بحث جديد أن حليب الحلزون قد يكون لديه إمكانات مضادة للشيخوخة، لذا يستخدم فى كريمات ومنتجات العناية بالبشرة، عندما توضع الحلزون تحت ظروف إجهاد خفيفة، فإنها تفرز سائلًا سميكًا كوسيلة لحماية نفسها،عند تركيزها، يساعد مخاط الحلزون الجلد البشري عن طريق ترطيب ومنع الشيخوخة وتحسين التجاعيد والندبات.

4-  يحمى البشرة من التلف والشمس
 

يحمى مخاط الحلزون البشرة من الشيخوخة المبكرة والأشعة فوق البنفسجية والتلوث والجفاف، فهو غنى بالببتيدات النحاسية المضادة للميكروبات جنبًا إلى جنب مع حمض الهيالورونيك، والبروتيوجليكان، والبروتينات السكرية التي تجعل من مخاط الحلزون درعاً قوياً للجلد.

5-يمنع العلامات والندوب فى الجلد
 

هناك عنصران رئيسيان لجعل الحلزون يعزز إصلاح الأنسجة والتجديد السريع للخلايا، الأول هو إنزيمات الليفين التي يمكن اعتبارها مغذية للجلد، والآخر هو حمض الجليكوليك الذي يعمل كمقشر طبيعي يتعامل مع الندبات والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

6- يقتل البكتيريا ويعالج حب الشباب
 

الحلزون الصغير يمكنه قتل البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد والتى تسبب حب الشباب، حيث أن الحلزون مليء بالمضادات الحيوية الطبيعية.

 


فوائد الحلزون لتجميل البشرة

فوائد الحلزون

الحلزون

تجميل البشرة

العناية بالبشرة

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