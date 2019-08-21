التوتر بيعلى ضغطك.. 6 نصائح لعلاج ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الإجهاد

كتبت فاطمة خليل

التوتر والإجهاد المستمر يسببان ارتفاعًا فى ضغط الدم، وهو ما يشكل خطورة على صحتك، خاصة إذا كنت مريضًا بارتفاع ضغط الدم، وعندما يتعلق الأمر بالوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، فإن إحدى الإستراتيجيات التى تساعد فى ذلك هي إدارة الإجهاد والتوتر، فى هذا التقرير نقدم 6 طرق لعلاج ارتفاع ضغط الدم الناتج عن التوتر، وفقًا لموقع "هارفارد هيلث".

نصائح لعلاج ارتفاع ضغط الدم الناتج عن التوتر



-الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي أو السيئ الجودة سلبًا على مزاجك، ويقلل اليقظة، ومستوى الطاقة، والصحة البدنية، لذا فإن النوم يساعدك على تقليل التوتر وبالتالى تخفيف ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه.

-تعلم تقنيات الاسترخاء ومنها التأمل، الاسترخاء التدريجي للعضلات، تمارين التنفس العميق، واليوجا وهي تقنيات استرخاء قوية لتقليل التوتر.



اليوجا

-تعزيز شبكة علاقاتك الاجتماعية، تواصل مع الآخرين عن طريق الانضمام إلى نشاط تطوعى على سبيل المثال.

-شحذ مهاراتك في إدارة الوقت، فكلما تمكنت من التوفيق بين متطلبات العمل والأسرة ونظمت وقتك بشكل جيد، انخفض مستوى التوتر لديك.

-محاولة حل المواقف العصيبة والمشاكل، لا تدع المواقف العصيبة تتفاقم، قم بعمل جلسات حل المشكلات العائلية واستخدم مهارات التفاوض في المنزل وفي العمل.

-دلل نفسك وقم بعمل الأشياء التى تحبها مثل: ممارسة هواية أو الاستمتاع بنزهة.