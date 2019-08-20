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وفاة معلم رياضيات بالأزهر ضمن بعثة حجاج الأقصر ودفنه فى مكة المكرمة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:23 م
وفاة معلم رياضيات بالأزهر ضمن بعثة حجاج الأقصر ودفنه فى مكة المكرمة ياسر محمد صالح طه أحد حجاج مشيحة الأزهر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت بعثة حجاج محافظة الأقصر بالأراضى المقدسة فى المملكة العربية السعودية، وفاة ثانى حجاج بيت الله الحرام وهو "ياسر محمد صالح طه" أحد حجاج مشيحة الأزهر ابن مدينة البياضية بالأقصر، والذى وافته المنية أمس الإثنين، إثر أزمة صحية مفاجأة، ومن المقرر أن يتم دفنه بمكة المكرمة.

 

ومن جانبه قال محمد قناوى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن بقية حجاج المشيخة فى صحة جيدة، ويستعدون للعودة بعد إنتهائهم من آداء شعائر الحج، مشيرا إلى أن كافة حجاج محافظة الأقصر سوف يشاركون فى دفن جثمان الحاج ياسر محمد صالح طه، وذلك فور انتهاء إجراءات الدفن التى تجرى فى سهولة ويسر بفضل متابعة فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.


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