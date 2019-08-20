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مصادر يابانية: قمة السبع لن تصدر بيانا مشتركا بسبب خلافات بين أمريكا وأوروبا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:36 ص
مصادر يابانية: قمة السبع لن تصدر بيانا مشتركا بسبب خلافات بين أمريكا وأوروبا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
طوكيو (أ ش أ)

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ذكرت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تمضي في مسار اختتام القمة بدون إصدار بيان مشترك، الأمر الذي يعكس الخلاف الواسع بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حول قضايا مثل التجارة الحرة وتغير المناخ.

وقالت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية إن هذه المرة ستكون الأولى من نوعها التي تنتهي فيها مجموعة السبع المقرر أن تبدأ السبت المقبل في فرنسا، بدون إصدار بيان مشترك منذ بدء الاجتماعات عام 1975.

وتوقعت المصادر اليابانية أن يتم، بدلا من البيان المشترك، نشر وثائق ختامية لكل مجال من مجالات المناقشة، مثل التجارة الحرة والعلاقات مع إيران والبيئة وقضايا اللاجئين.

وواجهت دول مجموعة السبع صعوبات فى إصدار بيان رسمي في قمة العام الماضي في كندا، إلا أنها أصدرت بيانا تعهدت فيه الدول السبع "بمواصلة محاربة النزعة الحمائية"، وأمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حينها الوفد الأمريكى بالانسحاب منه، مما تسبب في حالة من الفوضى.

وتجلت الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى أيضًا في قمة مجموعة العشرين من الاقتصادات المتقدمة والناشئة في أوساكا يونيو الماضي، إذ تجنب البيان الختامي استخدام عبارة مكافحة الحمائية في الإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع بسبب ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية.

 


ترامب

امريكا

اوروبا

قمة السبع

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