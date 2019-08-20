سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:03 م
شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات التأمين الصحى الشامل
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت بمحافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى الأول من يوليو ليستمر تشغيلها تجريبيا  شهرين تنتهى فى أول سبتمبر، ليحظى المواطنون بأعلى مستوى من الرعاية الطبية والعلاجية.

"اليوم السابع" يستعرض فيديو حول حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى الشهر الأول بمحافظة بورسعيد.

1ـ تسجيل 28.3% من مواطنى بورسعيد بمنظومة التأمين الصحى الشامل

2ـ اتاحة التسجيل والكشف وصرف العلاج فى 22 وحدة و7 مستشفيات.

3ـ حفظ البيانات والملفات الطبية لــ  77846 أسرة لأكثر من 260966 مواطن

4ـ تنشيط وتدقيق بيانات 920 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد إجمالى عدد السكان بالمحافظة

5ـ إجراء 1461 عملية جراحية للمنتفعين بالمنظومة الصحية .

6ـ الاستمرار فى العمل لمدة 12 ساعة يوميا بالوحدات الصحية لحفظ بيانات المترددين على الوحدات .

7ـ تطبيق نظام الإحالة للمرضى من الوحدات إلى المستشفيات إلكترونيا .

 


التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى الشامل

العمليات الجراحية

المواطنين

بورسعيد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التأمين الصحى: جميع المواطنين مطالبين بالتسجيل للحصول على الخدمة الطبية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:00 ص

التأمين الصحى الشامل: التسجيل مستمر بالوحدات الصحية حتى 31 أغسطس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:00 ص

صور.. انضمام أحدث وحدة صحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

السبت، 17 أغسطس 2019 05:23 م

مدير مشروع التأمين الصحى الشامل يكشف تسجيل 310 آلاف مواطن يشملون 86 ألف أسرة بالمنظومة الجديدة.. السبكى: إطلاق ميكنة المشروع فى بورسعيد 13 سبتمبر.. وإنشاء مراكز توعية للمواطنين بآليات الحصول على الخدمة

السبت، 17 أغسطس 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميتشو يتعرف على لاعبى الزمالك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم

ميتشو يتعرف على لاعبى الزمالك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم

شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات

شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات

مانشستر يونايتد يُدين العنصرية ضد بوجبا بعد إهدار ركلة جزاء.. فيديو

مانشستر يونايتد يُدين العنصرية ضد بوجبا بعد إهدار ركلة جزاء.. فيديو

صالح جمعة فى مهمة الحفاظ على مركزه بالأهلى أمام الحاوي و قفشة

صالح جمعة فى مهمة الحفاظ على مركزه بالأهلى أمام الحاوي و قفشة

الأهلى يستعلم عن طلبات الكرواتي ماميتش قبل التفاوض معه

الأهلى يستعلم عن طلبات الكرواتي ماميتش قبل التفاوض معه

سوبر كورة يكشف موقف المقاولون من رحيل عماد النحاس للأهلى

سوبر كورة يكشف موقف المقاولون من رحيل عماد النحاس للأهلى

زى النهارده .. رونالدو يظهر لأول مرة بقميص البرتغال .. فيديو

زى النهارده .. رونالدو يظهر لأول مرة بقميص البرتغال .. فيديو

فيديو.."نيرمين الفقى" تخطف الأنظار بملابس البحر أثناء الإجازة

فيديو.."نيرمين الفقى" تخطف الأنظار بملابس البحر أثناء الإجازة

تلسكوب فضائى يقدم لمحة نادرة عن كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية

تلسكوب فضائى يقدم لمحة نادرة عن كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية

فيديو معلوماتى..10 علاجات طبيعية لقرحة المعدة

فيديو معلوماتى..10 علاجات طبيعية لقرحة المعدة

اعتزال اليسا .. تعرف على أحدث رسائلها للجمهور.. وهل تعود للغناء مرة أخرى؟

اعتزال اليسا .. تعرف على أحدث رسائلها للجمهور.. وهل تعود للغناء مرة أخرى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الآتونى بالمنيا ثالث أكبر المتاحف المصرية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الآتونى بالمنيا ثالث أكبر المتاحف المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة