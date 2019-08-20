شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات

كتب ـ وليد عبد السلام

انطلقت بمحافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى الأول من يوليو ليستمر تشغيلها تجريبيا شهرين تنتهى فى أول سبتمبر، ليحظى المواطنون بأعلى مستوى من الرعاية الطبية والعلاجية.

"اليوم السابع" يستعرض فيديو حول حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى الشهر الأول بمحافظة بورسعيد.

1ـ تسجيل 28.3% من مواطنى بورسعيد بمنظومة التأمين الصحى الشامل

2ـ اتاحة التسجيل والكشف وصرف العلاج فى 22 وحدة و7 مستشفيات.

3ـ حفظ البيانات والملفات الطبية لــ 77846 أسرة لأكثر من 260966 مواطن

4ـ تنشيط وتدقيق بيانات 920 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد إجمالى عدد السكان بالمحافظة

5ـ إجراء 1461 عملية جراحية للمنتفعين بالمنظومة الصحية .

6ـ الاستمرار فى العمل لمدة 12 ساعة يوميا بالوحدات الصحية لحفظ بيانات المترددين على الوحدات .

7ـ تطبيق نظام الإحالة للمرضى من الوحدات إلى المستشفيات إلكترونيا .