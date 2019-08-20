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دراسة: إمداد الغذاء بفيتامين "د" ينقذ 10 ملايين شخص من الكساح وقصور القلب

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:30 م
دراسة: إمداد الغذاء بفيتامين "د" ينقذ 10 ملايين شخص من الكساح وقصور القلب دعم الغذاء بفيتامين د للوقاية من الامراض
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الطعام الغنى بفيتامين (د) سينقذ 10 ملايين شخص من الكساح، وقصور القلب، وغير ذلك من المشكلات الصحية الناجمة عن نقص المغذيات، نشر الخبراء الدراسة في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية.

الطعام الغنى بفيتامين د
الطعام الغنى بفيتامين د

وقد حسب الفريق أن اتباع هذه السياسة ستخفض معدلات نقص فيتامين (د) بمقدار الربع على مدار 90 عامًا، قد يؤدي هذا إلى خفض عدد المصابين بأوجه القصور بمقدار 10 ملايين.

على مدار التسعين عامًا القادمة، سيؤدي هذا إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) بمقدار 10 ملايين شخص من حالات خفض الكساح، وضعف العضلات، وحتى فشل القلب.

ومنذ عام 2016، نصحت هيئة الصحة العامة في بريطانيا الناس بتناول مكملات فيتامين (د) البالغة 10 ميكروجرام في أشهر الشتاء، لكن الخبراء يقولون إن الناس لا تتبع النصيحة.

وبدلاً من ذلك، يطالبون بإضافة فيتامين (د) إلى الأطعمة الشائعة، وهي سياسة مستخدمة بالفعل في الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وفنلندا، وأستراليا، حيث ان اتباع هذه السياسة ستنقذ الأرواح ،كما ستوفر النفقات البالغة 65 مليون جنيه إسترليني عن طريق تقليل الطلب على الرعاية الصحية، والعلاج من نقص فيتامين (د) ومضاعفاته.

وقالت الصحيفة إنه من المعروف أن فيتامين (د) يقوي العظام والعضلات، وتشير الدلائل الناشئة إلى أنه يحمي أيضًا من التهابات الجهاز التنفسي، ويعزز الإدراك ،وربما يقلل من فرصة الوفاة من السرطان.

الاطعمة الصحية المحتوية علىلا فيتامين ب
الاطعمة الصحية المحتوية على فيتامين د

 


فيتامين د

نقص فيتامين د

الكساح

الوقاية من الامراض

قصور القلب

وضع فيتامين د فى الدقيق

دراسة جديدة لوضع فيتامين د فى الدقيق

الاطعمة الغنية بفيتامين د

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