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صور.. النقل: إدراج معهد السكة الحديد فى وردان بالمرحلة الثانية للتنسيق

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:36 ص
صور.. النقل: إدراج معهد السكة الحديد فى وردان بالمرحلة الثانية للتنسيق معهد السكة الحديد بوردان
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل، عن أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنسيقية مع وزارة التعليم العالى لتشغيل المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك اعتبارا من العام الدراسى 2019/ 2020 و أن المعهد تم إدراجه بالمرحلة الثانيه لتنسيق الثانوية العامة.

وأضافت وزارة النقل أنه سيتم قبول 100 طالب من راغبى الالتحاق بالمعهد بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول بالمعهد وذلك لاختيار 50 طالبًا فى تخصصى السكك الحديدية فى نظم الاشارات الكهربية وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة وسيستكمل باقى الاعداد بواقع 50 من حملة الشهادة الفنية المتوسطة فى ذات التخصصات لتشغيل المعهد وذلك وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الهدف من إنشاء المعهد هو تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال،

وأكدت أن مدة الدراسة ستكون سنتان دراسيتان على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص وتعتمد من وزارة التعليم العالى وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وأنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية وأماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الأولى من طلاب المعهد مع الاحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفنى الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

ولفتت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تصميم موقع الكترونى وسيتم إدراجه ضمن دليل مواقع الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى بحيث يوفر كافة المعلومات اللازمة للراغبين فى التقدم للمعهد وكذلك الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية وتحديد الاختبارات الخاصه بالقبول بالمعهد وتشمل "اختبار الكشف الطبى، اختبار السمات، اختبار اللياقه البدنية، الاختبار النفسى، اختبار كشف الهيئة".

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وزارة النقل

معهد وردان

معهد السكة الحديد

السكة الحديد

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