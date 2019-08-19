تخلصى من السلوليت وحافظى على صحتك.. اعرفى إزاى

كتبت هند عادل

السلوليت واحدة من المشاكل التى تزعج الجميع وتعرضهم للإحراج وخصوصًا السيدات، وهو عبارة عن خلايا دهنية تحت الجلد تظهر فى صورة خطوط بيضاء أو كتل منتفخة قد تكون بسبب التدخين أو السمنة والحمل وعدم ممارسة الرياضة باستمرار، ويعانى منها 90% من النساء، حسبما ذكر موقع "healthline".

وهناك بعض الطرق التى تساعد على منع ظهور السلوليت والتخلص منه وهى:

- الإكثار من تناول الأطعمة الصحية والغنية بمضادات الأكسدة التى تقضى على الدهون وإتباع نظام غذائى صحى والتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون مثل الحلويات واللحوم والمكسرات لأنها تؤدى الى تراكم الدهون وتشكيل طبقة إضافية تحت الجلد.

- عدم تناول المسكنات بكثرة لأن ذلك يحفز تراكم المواد السامة فى جسم الإنسان.

- عدم تناول المنبهات مثل القهوة والشاى والنسكافيه وأيضًا المشروبات الغازية .

- ممارسة الرياضة باستمرار فذلك يساعد على حرق الدهون باستمرار.

- البعد عن ارتداء الملابس الضيقة لأنها تسبب تحطيم الخلايا وتعيق تدفق الدم فى الجسم

- الإقلاع عن التدخين تمام، لان ذلك يمنع دخول الأكسجين للجسم ويظهر السلوليت على البشرة بشكل ملحوظ.

- تناول 8 أكواب مياه فى اليوم على الأقل فذلك يؤدى الى التخلص من الصوديوم الزائد فى الجسم .

- ترطيب الجسم من خلال الكريمات والزيوت الطبيعية