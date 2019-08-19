سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تخلصى من السلوليت وحافظى على صحتك.. اعرفى إزاى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:00 ص
تخلصى من السلوليت وحافظى على صحتك.. اعرفى إزاى السلوليت
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

السلوليت واحدة من المشاكل التى تزعج الجميع وتعرضهم للإحراج وخصوصًا السيدات، وهو عبارة عن خلايا دهنية تحت الجلد تظهر فى صورة خطوط بيضاء أو كتل منتفخة قد تكون بسبب التدخين أو السمنة والحمل وعدم ممارسة الرياضة باستمرار، ويعانى منها 90% من النساء، حسبما ذكر موقع "healthline".

تراكم الدهون

وهناك بعض الطرق التى تساعد على منع ظهور السلوليت والتخلص منه وهى:

- الإكثار من تناول الأطعمة الصحية والغنية بمضادات الأكسدة التى تقضى على الدهون وإتباع نظام غذائى صحى والتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون مثل الحلويات واللحوم والمكسرات لأنها تؤدى الى تراكم الدهون وتشكيل طبقة إضافية تحت الجلد.

- عدم تناول المسكنات بكثرة لأن ذلك يحفز تراكم المواد السامة فى جسم الإنسان.

- عدم تناول المنبهات مثل القهوة والشاى والنسكافيه وأيضًا المشروبات الغازية .

-  ممارسة الرياضة باستمرار فذلك يساعد على حرق الدهون باستمرار.

السلوليت2

-  البعد عن ارتداء الملابس الضيقة لأنها تسبب تحطيم الخلايا وتعيق تدفق الدم فى الجسم

-  الإقلاع عن التدخين تمام، لان ذلك يمنع دخول الأكسجين للجسم ويظهر السلوليت على البشرة بشكل ملحوظ.

-  تناول 8 أكواب مياه فى اليوم على الأقل فذلك يؤدى الى التخلص من الصوديوم الزائد فى الجسم .

- ترطيب الجسم من خلال الكريمات والزيوت الطبيعية


السلوليت

تراكم الدهون

دايت

التخلص من الدهون

التخلص من السلوليت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الثروة الداجنة": حاليا أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها

"الثروة الداجنة": حاليا أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها

صور.. تعرف على أشهر وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح

صور.. تعرف على أشهر وأجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح

10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات بالأسواق المصرية.. تعرف عليها

10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات بالأسواق المصرية.. تعرف عليها

5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة