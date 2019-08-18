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صحتك فى وصفة.. الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر لتقليل دهون البطن

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:14 م
صحتك فى وصفة.. الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر لتقليل دهون البطن عصير البرتقال والجزر والزنجبيل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الكرش أو دهون البطن من المشاكل المزعجة للكثير من الناس، فعلى الرغم من أن فقدان الوزن لا يكون بين يوم وليلة إلا أننا يمكننا تسريع وتحسين عملية الأيض أو فقدان الدهون، وهو ما ينعكس على إنقاص الوزن، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر لتقليل دهون البطن، وفقًا لموقع timesofindia.

الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر من العناصر المليئة بالعناصر الغذائية مثل: الفيتامينات والمعادن التي تنظم الدهون في الجسم وتساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية.

كما أن هذه الوصفة غنية بمضادات الأكسدة والألياف التى تساعد على تنشيط عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

دهون البطن
دهون البطن

الجزر من الأطعمة المفيدة لفقدان الوزن، نظرًا لمحتواه العالي من الألياف، حيث إن كوبًا واحدًا من عصير الجزر يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء، كما أنه يساعد في إفراز الصفراء ما يساعد على حرق الدهون وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

أما عصير البرتقال، يحتوي على سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم وبالتالى يعزز عملية الأيض، والزنجبيل غني بالإنزيمات التي تعمل على تحسين عملية الهضم، لإنقاص وزنك بشكل فعال.

عصير الجزر مع الزنجبيل
عصير الجزر مع الزنجبيل

وصفة  الزنجبيل وعصير البرتقال والجزر لتقليل دهون البطن
 

المقادير
 

حبة جزر مقطعة أو مقشرة.

عصير برتقال.

1 زنجبيل، مبشور.

الطريقة
 

-في الخلاط، أضف الجزرة والزنجبيل واخلطهما معًا حتى تحصل على عجينة ناعمة أضف إلى ذلك عصير برتقال طازج.

-يُنصح بتناول هذا المشروب في الصباح للحصول على أقصى فوائد.

 


فوائد عصير البرتقال

فوائد الجزر

فوائد الزنجبيل

انقاص الوزن

دايت

رجيم

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