التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

كتب وائل ربيعى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق يغلق الباب أمام تنسيق الشهادات المعادلة العربية اليوم الأحد، 18 أغسطس الجارى، معلنًا أنه سيجرى استمرار استقبال طلاب بعض الشهادات الأجنبية المتأخرة شهاداتهم حتى نهاية الشهر الجارى.



وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أنه يتقدم الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى طبقًا للمواعيد المقررة لهم والتى تنتهى اليوم الأحد 18 أغسطس الجارى، مؤكدًا أن إدخال البيانات على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الحاسب الآلى لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدأ يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الماضى عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويجرى فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

وتابع عطا، أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.