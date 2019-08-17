300 ألف وظيفة جديدة عام 2021 بالمشروع القومى للصوب الزراعية

كتب زكى القاضى

تؤكد المعلومات الرسمية للمشروع القومى للصوب الزراعية، أنه سيتيح باستكماله عام 2021، أكثر من 300 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، حيث يقام المشروع فى أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان.

وسينتج المشروع القومى للصوب الزراعية بحلول 2021 أكثر من 1.5 مليون طن من الخضراوات سنوياً، علما بأنه جار العمل أيضاً فى مناطق أبو سلطان ومنطقة اللاهون بالفيوم ومنطقة الفشن والعدوة بمحافظتى بنى سويف بإجمالى 7853 صوبة زراعية على مساحة 87500 فدان.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد اليوم، افتتاح المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوب الزراعية، والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية، ويأتى تأكيداً على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.