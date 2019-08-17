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صور.. مصريات بنيوجيرسى يرفعن لافتة "تبرعوا لأطفالنا" لدعم معهد الأورام

السبت، 17 أغسطس 2019 10:45 م
صور.. مصريات بنيوجيرسى يرفعن لافتة "تبرعوا لأطفالنا" لدعم معهد الأورام سيدات مصريات بنيويورك يرفعن لافتة "تبرعوا لأطفالنا" لدعم معهد الأورام
وائل ربيعى

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تابعت سيدات هاملتون بولاية نيوجيرسى الأمريكية نشاطهن في جمع التبرعات لمعهد الأورام بعد تعرضه للحادث الإرهابى الآثم، وذلك خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تقام هذه الصلاة فى واحدة من الحدائق العامة يتقابل المسلمون من جميع أنحاء العالم فيها؛ لأداء شعائر صلاه العيد بين التكبير والتهليل وبعد الصلاة يتبادلون التهانى وتقام الولائم والزيارات بين الأحبة والأصدقاء.

هذا العام ولأول مرة يشارك الجليل الثاني من أبناء المهاجرين في جمع التبرعات حيث قامت سبرينا صبري وشقيقتها سلمي صبري وإنجي رحمان بعد رفع لافتة بالإنجليزية ( تبرعوا وأدعو الامل لمستشفى الأورام) (تبرعوا لبناء مستشفى للأورام تبرعوا لأطفالنا).

وقالت سبرينا صبرى: إنها سعيدة للمشاركة فى هذا العمل الخيري النبيل، موضحة أنها تروج لمستشفى معهد الأورام على صفحتها الرسمية بموقع اتواصل الاجتماعى "فيسبوك" وشجعت عدد كبير من زملائها من الأطباء والممرضات على المشاركة في عمليه التبرع لمستشفي الأورام.

من جانبها، أكدت ريم حسن صبرى، أنها فخورة بمشاركة بناتها فى هذا العمل الخيرى، مشيرة إلى أنه من الأهمية تشجيع الجيل الثانى والثالث من المهاجرين وتقوية ارتباطهم بالوطن الأم مصر الحبيبة .

أما أنجي رحمان قالت إنها فة غمرة سعادتها لتقديم هذا العمل من أجل الوطن الأم، وأضافت نشوى أحمد، أن مشاركه الجيل الثاني فى العمل الاجتماعي وإقامة الجسور بين المجتمع الأمريكى والمجتمع المصرى هو هدف نسعي إليه جميعا، إذ أن ريم حسن صبرى ونشوى أحمد هن عضوات بالنادي الثقافي المصرى الأمريكي بنويورك.

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