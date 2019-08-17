استطلاع: البريطانيون يرفضون خطة جونسون للخروج بدون اتفاق..ويطالبون بالتأجيل

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع خاص لصحيفة "الإندبدنت" أن البريطانيين يرفضون بشكل حاسم تهديد رئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق ، مما يقوض إدعاءه بحصوله على تفويض منهم للقيام بالخطوة الدرامية.

وأوضح الاستطلاع أن 34 في المائة فقط من الناخبين يريدون من رئيس الوزراء إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر إذا لزم الأمر - في حين يحثه 49 في المائة على التأخير أو إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي بالكامل أو إجراء استفتاء جديد.

يكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بي إم جي للأبحاث أيضًا أن الجمهور يشعر بالغموض حيال فرص جونسون في التفاوض على صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبى ، مع اعتقاد 19 في المائة فقط أنه سيفعل ذلك.

ويفضل الناخبون أيضًا منح أعضاء البرلمان تصويتًا نهائيًا على نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - حيث يتم إقصائهم عن العملية ، كما تنوي الحكومة - بنسبة 42 في المائة إلى 39 في المائة.

وقالت الصحيفة إن جوتو بيب ، النائب المحافظ الذي يحارب ضد المغادرة بلا اتفاق استغل النتائج ، قائلاً: "لا يوجد تفويض ولم يكن هناك تفويض لبريكست بلا صفقة. وعد بوريس جونسون في عام 2016 بصفقة أفضل من الصفقة الحالية مع الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يستطيع الوفاء بهذا الوعد بدلاً من كارثة عدم التوصل إلى اتفاق؟

وقالت جو سوينسون ، زعيمة حزب الليبراليين الأحرار: "لابد من إلغاء إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. فهو لا يحظى بدعم عام فقط ، كما يظهر من الاستطلاع ، وإنما سيكون قرارا غير مسئول بشكل لا يصدق إذا تبنته أى حكومة لاسيما وإن من شأنه أن يسفر عن فقدان الوظائف ، وإلحاق الضرر باقتصادنا وضرب خدماتنا العامة ".