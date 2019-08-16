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"للسونا" 7 فوائد ..تحسن صحة قلبك وتقوى مناعتك وتحميك من السكتة الدماغية

الجمعة، 16 أغسطس 2019 08:00 م
"للسونا" 7 فوائد ..تحسن صحة قلبك وتقوى مناعتك وتحميك من السكتة الدماغية 7 فوائد للسونا .. تعرف عليها
كتبت أمل علام

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الساونا عبارة عن غرفة خشبية بها مدفأة، توجد عادة في زاوية في صالة الألعاب الرياضية، واذا كنت تمارس الألعاب الرياضية ستدرك أن الساونا هي الميزة الأكثر استخدامًا في الجيم.

السونا
السونا

 قال موقع Prevention يحب الفنلنديون الساونا، ولديهم غرف خاصة في منازلهم وشققهم، بالإضافة إلى غرف مشتركة، حيث تتعرض للعرق أثناء دخولك ، وهناك الكثير من الأبحاث لدعم جلسات العرق.

يقدم الموقع  7 فوائد صحية للساونا يجب أن تعرفها ، ولماذا يجب عليك قضاء المزيد من الوقت فيها...

1. الساونا تعادل اجهاد تمرين معتدل

وجد باحثون في ألمانيا أن جلسة الساونا لمدة 25 دقيقة، تعادل إجهاد تمرين معتدل، وفي دراستهم، اتضح ارتفاع معدل ضربات القلب، وضغط الدم، لدى المشاركين أثناء وجودهم في الساونا، ثم انخفض بعد ذلك إلى المستويات الطبيعية، كانت النتائج مماثلة لنتائج الأشخاص الذين شملتهم الدراسة الذين ركبوا دراجة ثابتة بكثافة معتدلة، حيث تمارس حرارة السونا بعض الضغط على قلبك بالطريقة نفسها التي تمارس بها التمارين.

2. حمامات البخار جيدة لصحتك العقلية

إذا كنت تشعر بالملل من روتينك المعتاد في مجال حياتك العادية، فقم برحلة إلى الساونا، يقول جاري لاوكانين أخصائي أمراض القلب، "يوضح بحثنا الجديد أن الاستحمام في الساونا يحسن توازن الجهاز العصبي اللاإرادي في القلب، مما يؤدي إلى أداء معدل ضربات القلب بشكل أفضل"، وهذا يعني بشكل أساسي أن جلسة الساونا، يمكن أن تؤدي إلى استرخاء الجسم والعقل.

3. تساعد على ضبط ضغط الدم..

في دراسة عام 2017 التي أجراها الدكتور لوكانين وزملاؤه (نُشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم) ، كان الرجال الذين دخلوا في الساونا من 4 إلى 7 مرات في الأسبوع أقل عرضة بنسبة 50 % للإصابة بارتفاع ضغط الدم، مقارنة بأولئك الذين قاموا برحلة واحدة إلى الساونا كل أسبوع.

4. حمامات البخار تعزز الجهاز المناعي..

قد يكون الوقت في الساونا أكثر أهمية خلال موسم البرد والانفلونزا، يمكن لجلسة ساونا مدتها 15 دقيقة رفع كرات الدم البيضاء، وعدد الخلايا اللمفاوية، جميعها علامات على وجود نظام مناعي محفز، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في بولندا عام 2013. تم تعزيز التأثيرات أكثر بين الرياضيين، يقول الباحثون إن الضغط الذي يلقيه جسمك بسبب حرارة الساونا يساعد على تقوية جهاز المناعة.

5. تحسين وظائف القلب..

عندما تابع الدكتور لوكانين وغيره من الباحثين بفنلندا، أنه بعد مرور 20 عامًا على جمع البيانات الصحية الأساسية، وجدوا أنه كلما زاد عدد المشاركين في الدراسة في الساونا، وكلما زاد الوقت الذي يقضونه هناك، قل احتمال وفاتهم من نوبة قلبية، أو مرض القلب خلال تلك الفترة الزمنية، تم نشر الدراسة في عام 2015 في مجلة JAMA Internal Medicine، قد يؤدي الاستحمام فى الساونا المنتظم فى تحسين صحة القلب من خلال تعزيز توسع الأوعية الدموية، والحد من تصلب الشرايين، وتحسين تنظيم الجهاز العصبي اللاإرادي، وخفض ضغط الدم النظامي، وفقًا للدكتور لوكانين.

6. تقليل خطر الاصابة بالسكتة الدماغية...

كان الرجال والنساء الذين أجروا 4 إلى 7 جلسات ساونا كل أسبوع أقل بنسبة 61 % من السكتة الدماغية، من أولئك الذين ذهبوا فقط في الساونا مرة واحدة في الأسبوع، وفقا لدراسة عام 2018 من قبل الدكتور لوكانين ،وزملاؤه، نشرت في مجلة طب الأعصاب، كان الرابط لا يزال موجودًا حتى عندما يتحكموا في عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مثل السكري، ومؤشر كتلة الجسم واستهلاك الكحول والنشاط البدني، الباحثون ليسوا متأكدين تمامًا من سبب ذلك، لكنه قد يكون مزيجًا من جميع الأسباب التي سبق ذكرها.

7. الساونا وسيلة ممتعة للتواصل الإجتماعى..

على الرغم من أن الساونا قد لا تكون شائعة في الولايات المتحدة، فقم برحلة إلى فنلندا، وسترى كيف يمكن للساونا تسهيل الاتصال بأشخاص آخرين، يجتمع الناس الفنلنديون في حمامات البخار للحاق بالأخبار والاتصال ببعضهم البعض، يقول الدكتور لوكانين: "نعتقد أن التمارين، والأنشطة ، والعمل الجاد، بالإضافة إلى الساونا، تساوي أسلوب حياة جيد"، موضحا أن الفوائد الصحية للتعارف الاجتماعي كثيرة، استمتعي بأصدقائك، وقم بالاستمتاع بالسونا.


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