سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 07:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

"الهيلاهوب" مش بس لتخفيف الوزن.. تمنع أمراض القلب وتحسن الصحة العقلية

الجمعة، 16 أغسطس 2019 10:30 م
"الهيلاهوب" مش بس لتخفيف الوزن.. تمنع أمراض القلب وتحسن الصحة العقلية الهيلاهوب-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجد أشكال مختلفة من التمارين التى يمكن أن تساعد في رحلة فقدان الوزن، أحد هذه الأنشطة الممتعة التي يمكنك تجربتها هو الهيلاهوب.
 
وفقا لتقرير موقع " health "  فإنها تحافظ على صحة عضلاتك، كما تعمل على تحسين تدفق الدم في الجسم، كما أنها تساعد في تقليل الوزن عن طريق العمل على الأجزاء التي يصعب إنقاص وزنها في الجسم.
 
الهيلاهوب
الهيلاهوب
 
ليس ذلك فحسب إنما أثبتت الدراسات الحديثة قدرة ممارسة الهيلاهوب في الحفاظ على لياقتك البدنية، بالإضافة إلى فوائد أخرى منها الحفاظ على الصحة العقلية، وتقوية القلب والظهر.
 
 
مفيدة للصحة العقلية
يُعد تدوير طوق الهولاهوب تمرينًا ممتعًا، ويساعد كثيرًا في الاسترخاء على العقل، أثناء القيام بهذا التمرين يركز عقلك بشكل كبير مما يحدث تغيرات كبيرة على حالتك المزاجية.
 

تقوية الظهر

يقوي تمرين الهيلاهوب منطقة ما حول الوركين والظهر، وهو أكثر فائدة للأشخاص الذين لديهم عمل من 8 إلى 9 ساعات، لأن تحريك تلك المنطقة باستمرار حول الوركين يقلل من توتر العضلات عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الحبل الشوكي.

 

جيد لصحة القلب

هذا التمرين يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في الحفاظ على صحة القلب،  من خلال القيام به لمدة 15 دقيقة كل يوم، يمكن أن تصبح عضلات القلب أقوى، كما يساعد فى خفض مستوى الكولسترول في الدم، ويعزز ضخ القلب.

 


الهيلاهوب

تخفيف الوزن

الصحة العقلية

صحة القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

تعرف على محور كلابشة الجديد بأسوان وموعد انتهاء تنفيذه × 8 معلومات

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

مجزر آلى فى دمياط بمواصفات عالمية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 50 مليون جنيه

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

لو هتصلح غسالة أو تليفون.. اعرف إزاى تتعامل مع مراكز الصيانة

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

أبرز 3 تشريعات تواجه الإرهاب ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة