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العراق: ضبط 3 دواعش بالحويجة..وإحباط مخطط لاستهداف مدنيين بكركوك

الأحد، 11 أغسطس 2019 01:18 ص
العراق: ضبط 3 دواعش بالحويجة..وإحباط مخطط لاستهداف مدنيين بكركوك قوات الأمن العراقية
أ ش أ

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ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة "دواعش" فى مدينة الحويجة شمال البلاد.
وقال الأمن - في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إنه تم القبض على هذه العناصر الداعيشية، وفقا لمعلومات دقيقة في قرية (قوشقاية) والقرى القريبة منها بكركوك، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم للقضاء للأكمال أوراقهم التحقيقية.
وفي السياق الأمني، أحبطت قوات الأمن مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين في عيد الاضحى جنوب كركوك، ودمرت مضافات وأنفاق للتنظيم الإرهابي.


العراق

الأمن العراقى

داعش

الحويجة

كركوك

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