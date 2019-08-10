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وكيل أوقاف الدقهلية: تخصيص 513 ساحة و1026 إماما لصلاة عيد الأضحى

السبت، 10 أغسطس 2019 01:51 م
وكيل أوقاف الدقهلية: تخصيص 513 ساحة و1026 إماما لصلاة عيد الأضحى صلاه العيد - ارشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، جاهزية 513 ساحة و1026 إماما وخطيبا لأداء صلاة عيد الاضحى على مستوى المحافظة، بجانب جميع المساجد التي تصلى بها الجمع والتي تبلغ عددها حوالي 4800 مسجد، وكل مسجد له إمامه.

وأضاف وكيل الأوقاف أنه قد تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسته وعضوية الشيخ محمد سليمان، رئيس إدارة الثقافة والإرشاد، والشيخ أحمد أبو اليزيد، مدير إدارة الدعوة، والشيخ عادل حجاج، رئيس المساجد الحكومية.

وأشار إلى وجود 20 غرفة عمليات فرعية بجميع الإدارات لمتابعة ساحات الصلاة في عيد الأضحى المبارك.

وقد تم تخصيص 25 ساحة بمدينة المنصورة عاصمة المحافظة من بينها 10 بحي شرق المنصورة، و 8 بحي غرب المنصورة، و 7 بمدينة طلخا المتاخمة للمنصورة، وأبرز هذه الساحات هي ساحة مسجد النصر ، ومسجد التوحيد، ومجمع الإيمان، ونادي الشعب، وجزيرة الورد، و6 أكتوبر، وميدان وصفي، ومدرسة أحمد الزيات.


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ساحات العيد بالدقهلية

المنصورة

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الاوقاف

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