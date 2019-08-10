ضبط مرتكبى واقعة سرقة 230 ألف جنيه من شخص عربى فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة 230 ألف جنيه بالإكراه من أحد الأشخاص، بمنطقة ميامى، شرقًا.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 26 عامًا، ومُقيم بمنطقة ميامى دائرة القسم، وأنه حال تواجده بالمنطقة المشار إليها فوجئ بقيام شخصين مجهولين يستقلان سيارة ملاكى باستيقافه والاستيلاء منه على مبلغ 230 ألف جنيه، وهاتفه المحمول، وفيزا كارت، وهربا.

أمر مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء شريف رؤوف، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص سبق اتهام أحدهم فى عدد 4 قضايا "أقراص مخدرة، ضرب، إحداث إصابة".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط اثنين منهم وبحوزتهما مبلغ 49 ألفا و100 جنيه، والهاتف المحمول، وكارت الفيزا "المستولى عليهما"، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب".

وأضاف أحدهم فى التحقيقات، بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه فى سداد ديونه، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم "الهارب".

أخطرت النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.