"داخلية" اليمن تناشد الأهالى التزام البقاء فى منازلهم

إيمان حنا

دعت وزارة الداخلية اليمنية المدنيين فى العاصمة المؤقتة عدن، التزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة وأماكن الاشتباكات فى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء فى منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية لن تتهاون فى أداء واجبها بحماية المدنيين والممتلكات وتوفير الأمن والاستقرار فى عدن.

وجدد المصدر، دعوة وزارة الداخلية لكافة الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون إلى تحكيم العقل والانسحاب من الشوارع وإيقاف العبث بأرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة.