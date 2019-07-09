حماية الشواطىء: إجراء معلومات مساحية للقرى الساحلية المتقدمة بطلبات

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عاشور عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تكثيف المرور على الشواطئ وسرعة عمل المعاينات المساحية للقرى الساحلية المتقدمة للهيئة بطلبات وذلك للعرض على اللجنة العليا، مشيرا إلى أنه تم اجراء معاينة مساحية لإحدى القرى الساحلية بمدينة سفاجا.



وأضاف عبد الكريم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للمساحة البحرية بدأت في متابعة أعمال تطهير بوغاز الجميل لتطوير بحيرة المنزلة وذلك بعمل مساحة بحرية وأرضية بالمنطقة ضمن متابعة المشروعات المنفذة والمشروعات الجاري تنفيذها فى نطاق الإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد.



يشار إلى أنه تم إنفاق استثمارات زادت على 1.4 مليار جنيه فى مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، وذلك لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار، لمواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، التى أدت الى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية.



يذكر أن مصر تتمع بشواطئ تزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز و ثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة، سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.











