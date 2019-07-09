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تجديد حبس متهمتين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:43 م
تجديد حبس متهمتين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس_أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كل من، "مروة . م"، و"سمية . ن" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمتين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 


انضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس متهمتين

خلية ابنة الشاطر

امن الدولة

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