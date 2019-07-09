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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغربية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:22 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغربية حريق -أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الجنابية بمدينة طنطا .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مدير الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بمنطقة الجنابية التابعة لمدينة طنطا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

فى سياق آخر عثر أهالى منطقة شارع الساحة الشعبية بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، على جثة عجوز أمام مدخل شركة الزيوت ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الزيات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة الساحة الشعبية بمدينة كفر الزيات بالعثور إلى جثة عجوز يدعى " حسن م ش " 63 سنة ، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة وتم تشكيل فريق بحث للتحقيق فى سبب الوفاة ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الزيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 


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نشوب حريق

حريق منزل

الحماية المدنية

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