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قطع المياة عن 5 مناطق بالقرنة لوجود كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحى بالأقصر

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:24 م
قطع المياة عن 5 مناطق بالقرنة لوجود كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحى بالأقصر إنقطاع المياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيي رئيس مجلس الإدارة، عن إنقطاع المياه عن مناطق ( القرنة الجديدة - السيول - ساحة الشيخ الطيب - قطاع الأمن المركزى - الرواجح) وذلك فور حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحى الرئيسى قطر 400 مم.
 
وأضافت شركة مياة الأقصر – في بيان صحفي – أنه علي الفور تم إنتقال رجال وفرق الطوارئ من شركة المياة وإدارة مياة القرنة لسرعة حل الأزمة وجارى العمل والإصلاح للكسر المفاجئ، وذلك لخدمة المواطنين وإعادة ضخ المياة بالمناطق المنقطع عنها المياة في أقرب وقت.

الاقصر

اخبار الاقصر

شركة مياة الاقصر

كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي بالاقصر

قطع المياة بالاقصر

مدينة القرنة

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