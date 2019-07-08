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صور.. "زراعة الفيوم" تقضى على النمل الأبيض بـ22 منزلا بالقرى

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:36 م
صور.. "زراعة الفيوم" تقضى على النمل الأبيض بـ22 منزلا بالقرى زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض
الفيوم - رباب الجالى

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واصلت مديرية الزراعة بالفيوم بقيادة المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة، حملات مكافحة حشرة النمل الأبيض فى العديد من المنازل بمراكز المحافظة.

 

وأسفرت الحملة عن مكافحة حشرة النمل الأبيض فى الفترة من 2019/7/6:7/1 علاج 22 منزلا بمراكز المحافظة.

 

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء حملات مكثفة لمكافحة النمل الأبيض بمراكز المحافظة، وتم علاجهم بالعلاج النقدى حسب التعليمات الواردة بخصوص هذا الشأن.

 

ولفت "جودة" إلى أنه جارى استمرار عمليات المكافحة والتمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، مناشدا الأهالى بسرعة الإبلاغ فورا لظهور النمل الأبيض بمنازلهم.

 

زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض (1)
زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض 

 

زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض (2)
زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض

 

زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض (3)
زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض 

 

زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض (4)
زراعة الفيوم تقضى على النمل الأبيض

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مكافحة النمل الابيض

مديرية الزراعة بالفيوم

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