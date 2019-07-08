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صور.. الكشف على 500 رأس ماشية ضمن قوافل جامعة أسيوط بالقرى الأكثر احتياجا

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:50 م
صور.. الكشف على 500 رأس ماشية ضمن قوافل جامعة أسيوط بالقرى الأكثر احتياجا لكشف على 500 رأس ماشية ضمن قوافل جامعة أسيوط بالقرى الأكثر احتياجا
أسيوط ـ محمود عجمى

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نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط، قوافل التشخيص والعلاج البيطرى، لعلاج أمراض الحيوانات والدواجن والتى شملت عددا من مراكز وقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسيوط.

 

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتورة مديحه حسنى درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور خالد حسن محمد بكري، مدير عام مديرية الطب البيطري.

 

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلي، تم تنظيم عدد من القوافل الطبية البيطرية العلاجية، والتى تستهدف قرى ومراكز الأكثر احتياجا، لتوقيع الكشف الطبى والخدمات العلاجية للحيوانات والماشية.

 

وأضافت الدكتورة مديحه حسنى درويش، عميد كلية الطب البيطرى جامعة أسيوط، أن القوافل البيطرية تستهدف تقديم الخدمة العلاجية لمختلف أنواع الحيوانات من أبقار وجاموس والأغنام وماعز وخيول وعجول وحمير ودواجن؛ مشيرة إلى مشاركة نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف اقسام الكلية.

 

وأوضح الدكتور خالد حسن محمد بكري، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أن القوافل البيطرية والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة أسيوط، استهدفت قرية الحوطا الغربية بمركز ديروط، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 500 رأس ماشية تنوعت ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وحمير ودواجن.

 

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إلى أن القوافل العلاجية تستهدف قرية الحوطا الغربية بديروط، وبندر القوصية والمنشأة الكبري، ونزه قرار وبنى عدى بمنفلوط، والعقال القبلى وبندر البدارى، والمطمر والخوالد بساحل سليم، وبنى زيد وبنى مر بالفتح، وبنى ابراهيم والمعابدة بأبنوب، والبلايزة وباقور بأبوتيج، والمشايعة بالغنايم، وصدفا وأولاد ألياس، والزاوية سلام بمركز أسيوط.

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا (1)
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا 

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا (2)
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا 

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا (3)
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا 

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا (4)
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا 

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا (5)
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا 

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا (6)
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا 

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا (7)
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا 

 

جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا
جامعة أسيوط تنظم قوافل بيطرية بالقري الأكثر احتياجا

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اسيوط

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