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الذهب يرتفع مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو والفائدة الأمريكية

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:11 ص
الذهب يرتفع مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو والفائدة الأمريكية سبائك _ أرشيفية
(رويترز)

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ارتفع الذهب اليوم الاثنين متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار المهم مع عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1403.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1405.80 دولار للأوقية.

كما ساهم في صعود الذهب تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أسابيع مما ساهم في أن يغير المعدن الثمين اتجاهه بعد هبوطه أكثر من 1% يوم الجمعة إثر بيانات قوية للوظائف الأمريكية قلصت احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كثيرا.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة تقديم الدعم للذهب بسبب أنه يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وعلي صعيد المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.5% إلى 15.05 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 0.2 % إلي 1563.01 دولار.

وصعد البلاتين 0.8% إلى 810.85 دولار مبتعدا عن أقل مستوى فيما يربو على أسبوع والذي لامسه في الجلسة السابقة.


الذهب

اسعار الذهب

الفائدة الامريكية

البنوك المركزية

اخبار الاقتصاد

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