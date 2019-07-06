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فوائد التين الشوكى على صحة الجسم

السبت، 06 يوليه 2019 02:00 ص
فوائد التين الشوكى على صحة الجسم تين شوكى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر التين الشوكى من أبرز الفواكه التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه المختلف وشكله المميز كما يتميز بألونه المتعددة مثل الأحمر والأخضر والاصفر، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد التين الشوكى هى:

فوائد التين الشوكى على صحة الجسم

 

تين شوكى
تين شوكى

 

 

1: يحتوى التين الشوكى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض، كما انه يحد من خطر الالتهاب.

2:يحتوى التين الشوكى على بعض الخصائص التى تعمل على الوقاية من الاصابة بالأمراض المزمنة.

3:يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، وبالتالى فهو من أبرز الفواكه المفيدة لصحة مرضى السكر.

4:يحتوى التين الشوكى على كمية كبيرة م الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحد من خطر الاصابة بالقرح والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمى.

5:له دور فعال فى علاج تضخم البروستاتا ومشاكل الذكورة.

تين
تين

 

6:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بالجلطات والازمات القلبية.

7:يعمل على تقليل مستوى الكولسترول فى الدم .

8:تناول التين الشوكى يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم ، لذلك ينصح مرضى الضغط العالى بتناول التين الشوكى دائما.

9:يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة وذلك لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

10:تناول التين الشوكى يحد من خطر الاصابة بالأورام السرطانية ومنها، سرطان القولون، والمعدة والثدى.

11:يعالج فقر الدم، حيث يحتوى التين على نسبة عاليه من الحديد والفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجسم وتعالج الانيميا وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.

12:يحافظ على صحة العظام والمفاصل وذلك لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم، وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تحسين كثافة العظام.

 


تين شوكى

التين

تين

فوائد التين الشوكى

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