5 فوائد للتين الشوكى تجعله الفاكهة المفضلة فى الصيف

كتب بيتر إبراهيم

انتشر فى الآونة الآخيرة من شهر يونيو الماضى فاكهة الموسم الشهيرة، "التين الشوكى" وبصرف النظر عن اسمه غير العادي، ومظهره الغريب، لكنه يتميز بتركيبة فريدة جدًا من المواد الغذائية، بما في ذلك مستويات عالية من فيتامين C وفيتامين B، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، النحاس، والألياف الغذائية.

وفي هذا السياق، سلط الموقع الطبي الأمريكي ""organicfacts، الضوء على المكونات الصحية الفريدة من نوعها التي توجد داخل التين الشوكي، وتشمل:

الفوائد الصحية للتين الشوكي



الجهاز المناعي

حصة واحدة من التين الشوكي يحتوي على أكثر من 1/3 من الاحتياجات اليومية بأكمله من فيتامين C، والمعروف أيضًا باسم حمض الاسكوربيك الذي يلعب دورا رئيسيا في جهاز المناعة، وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء و يعمل كمضاد للسموم في جميع أنحاء الجسم.

وعلاوة على ذلك، يعتبر فيتامين C عنصرًا مهمًا لمختلف العمليات الأنزيمية والتمثيل الغذائي، بما في ذلك إنشاء أنسجة العظام والعضلات.

يبني عظام وأسنان قوية

الكالسيوم هو جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي للإنسان، والتين الشوكي يحتوي على قدر كبير من الكالسيوم وهو عنصر مهم جدا في خلق أنسجة العظام في الجسم.

وفي الواقع، يكون الكالسيوم بنسبة 99٪ في الجسم داخل العظام والأسنان.

فقدان الوزن

يحتوى التين الشوكى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية التى تعمل على تحسين عملية الهضم وفقدان الوزن.

وقاية من تسوس الأسنان

يساعد التين الشوكى فى الحفاظ على صحة الأسنان، لأن الثمرة الواحدة تحتوى على الكالسيوم، الذى يلعب دورًا أساسيًا فى تكوين أنسجة العظام، وكذلك منع حدوث تسوس بالأسنان.

تحسين عملية الهضم

تحتوي فاكهة التين الشوكى على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية والتى تساعد فى تنظيم عملية الهضم، مما يقى من حدوث الإمساك والانتفاخ.