"جنايات القاهرة" ترد على إدعاء بطلان التحقيقات مع المتهمين بخلية تفجير الأبراج

كتب إيهاب المهندس

انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وخلال الحيثيات ردت المحكمة على الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وعن الدفاع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لمخالفة نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نص على أن يكون المحقق مع المتهمين وكيل نيابة بدرجة رئيس نيابة.

وردا على الدفاع، قالت المحكمة إن التحقيقات تمت تحت إشراف رئيس نيابة واستعان ببعض وكلاء النائب العام للتحقيق مع المتهمين، وكانت تعرض عليه الأوراق عقب التحقيق مع كل متهم وهو الذى يقرر حبسه أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه طبقا لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فأن التحقيقات كانت تحت إشراف كامل من قبل رئيس النيابة وله سلطة قاضى التحقيق بشأن الحبس الاحتياطى عملا بنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون ما استند عليه الدفاع غير سدسد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.