اليوجا هتخلصك من التوتر والتشنجات.. تعرف على فوائدها الصحية

فوائد هامة لصحتك لا تعرفها عن اليوجا وهى:
1 – ممارسة رياضة اليوجا تزيل التوتر من الجسم و تعطي شعورا بالاسترخاء الكامل .
2 – تستخدم رياضة اليوجا في حالات تشنج العضلات وإجهادها.
3 – تساعد رياضة اليوجا في تعديل المزاج العام للجسم والتخلص من الشحنات السلبية.
4 – تساعد رياضة اليوجا على تعديل وضعيات الجلوس و المشي حتي لاتؤثر العادات الخاطئة على الظهر.
5 – تساعد اليوجا على تجديد طاقة الجسم وذلك عن طريق اتباعها في اوقات معينه خلال اليوم تجعل الجسم يخرج الشحنات السالبه و يستقبل الشحنات الموجبه التي تعمل علي تجديد نشاط الجسم بالكامل .
6 – تستخدم رياضة اليوجا ايضا في عملية انقاص الوزن باتباعها بطرق معينه تجعل الجسم يفقد الدهون الثلاثية المعقده .
7 – استخدام فن التأمل في رياضة اليوجا هو العامل الاساسي في التخلص من التوتر و آلام الجسم.
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