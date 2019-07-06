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اليوجا هتخلصك من التوتر والتشنجات.. تعرف على فوائدها الصحية

السبت، 06 يوليه 2019 02:30 ص
اليوجا هتخلصك من التوتر والتشنجات.. تعرف على فوائدها الصحية اليوجا
كتبت هند عادل

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اليوجا من أفضل الأساليب لتهدأة الأعصاب والتخلص من التوتر، ولها فوائد صحية هامة فهى من أنواع الرياضات التى تساعد على خفض الوزن ووالتخلص من تشنج العضلات وإجهادها، حسبما ذكر موقع" healthline".
 

فوائد هامة لصحتك لا تعرفها عن اليوجا وهى: 

1 – ممارسة رياضة اليوجا تزيل التوتر من الجسم و تعطي شعورا بالاسترخاء الكامل .

2 – تستخدم رياضة اليوجا في حالات تشنج العضلات وإجهادها.

3 – تساعد رياضة اليوجا في تعديل المزاج العام للجسم والتخلص من الشحنات السلبية.

4 – تساعد رياضة اليوجا على تعديل وضعيات الجلوس و المشي حتي لاتؤثر العادات الخاطئة على الظهر.

5 – تساعد اليوجا على تجديد طاقة الجسم وذلك عن طريق اتباعها في اوقات معينه خلال اليوم تجعل الجسم يخرج الشحنات السالبه و يستقبل الشحنات الموجبه التي تعمل علي تجديد نشاط الجسم بالكامل .

6 – تستخدم رياضة اليوجا ايضا في عملية انقاص الوزن باتباعها بطرق معينه تجعل الجسم يفقد الدهون الثلاثية المعقده .

7 – استخدام فن التأمل في رياضة اليوجا هو العامل الاساسي في التخلص من التوتر و آلام الجسم.


اليوجا

فوائد اليوجا

يوجا

التوتر

التشنجات

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