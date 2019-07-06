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استطلاع: بوريس جونسون سيفوز برئاسة وزراء بريطانيا بنسبة 74%

السبت، 06 يوليه 2019 04:20 م
استطلاع: بوريس جونسون سيفوز برئاسة وزراء بريطانيا بنسبة 74% بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية فى تقرير خاص لها أن بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق فى طريقه للفوز برئاسة وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماى والوصول إلى "داوننج ستريت" بفوز مدوى هذا الشهر، وذلك بحسب لاستطلاع لأعضاء حزب المحافظين.

ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع يوجوف، حصل جونسون على نسبة 74%، بينما حصل جيريمى هانت على 26%، بعندما بدأ حزب المحافظين فى استلام أوراق الاقتراع.

وحث هانت أعضاء الحزب على تأجيل التصويت على الأقل حتى بعد حدثين تلفزيونيين مرتقبين بعد أيام، منهما مناظرة مباشرة يوم الثلاثاء تذاع على قناة ITV. وأضاف فى حوار مع "التايمز" أن الرسالة الكبيرة التى أريد أن أقدمها لأعضاء حزب المحافظين هى الانتظار لمشاهدة المناظرة بينى وبين بوريس جرب قبل أن تشتري."

وأضاف قائلًا: "هناك الكثير من التحول الذى يجرى الآن. وسيرون الصورة الأكبر، وهذا ما سيجعل الناس تفكر - نعم، هم يريدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لكنهم يريدون رؤية ما بعد بريكست."

الحدث التلفزيونى الثانى هو يوم الجمعة المقبل، عندما سيقابل أندرو نيل كلا المرشحين على التوالى فى هيئة الإذاعة البريطانية.


بوريس جونسون

بريكست

داونينج ستريت

جيريمى هانت

رئاسة وزراء بريطانيا

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