5 أغذية تخلصك من زيادة الوزن وتنقى الجسم من الشوائب والسموم

كتب بيتر إبراهيم

كثير من الأشخاص يعانون من التعب والإجهاد وألم المعدة والتهاب الكلى ويبحثون عن أطعمة تقلل من السموم والشوائب.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن قائمة من أفضل الأطعمة التى تخفض ضغط الدم، وتخلص الجسم من السموم وتخفض الوزن الزائد، وتشمل: 1- الشوفان يعتبر الشوفان واحدا من أفضل الأطعمة التى تساعد على فقدان الوزن، وهو ملىء بالفوائد، حيث إنه يقلل من مستويات الكوليسترول فى الدم. 2- الكرفس يتميز الكرفس بأنه يحتوى على كمية وفيرة من الماء، لذلك يعتبر مدر للبول طبيعى، كما أنه مفيد للغاية لترطيب الجسم. 3- الزنجبيل على الرغم من أن الكثير من الزنجبيل يضر الهضم، لكنه مفيد للغاية حتى عند تناوله بكميات صغيرة، حيث إنه يعمل على تطهير الجسم بقوة، وكثيرا ما يتم استخدامه فى برامج التخلص من السموم. 4- خل التفاح خل التفاح يوفر العديد من الفوائد الصحية، واحدة منها أنه مدر للبول، حيث إنه يحفز الجسم على تطهير نفسه من السوائل الزائدة، مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحسين وظيفة البول والصحة العامة.