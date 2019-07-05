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نجار يحرق شقة خطيبته ويسرقها لخلافات بينهما فى شبرا الخيمة

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:20 م
نجار يحرق شقة خطيبته ويسرقها لخلافات بينهما فى شبرا الخيمة متهم - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط نجار لقيامه بسرقة وحرق شقة خطيبته السابقة بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغا للعميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، من  خديجه  ص  ح  40عام  عاملة نظافة بالتأمين الصحي ومقيمه أرض أم بيومي دائرة القسم بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة 2 شاشة تلفزيون حال تواجدها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.

بانتقال العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة الكائنة بالطابق الثالث للعقار وإحتراق الأثاث الخاص بغرفتي النوم والمعيشة كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي.

بفحص ومراجعة الكاميرات الكائنة بالمنطقة محل الواقعة تبين ظهور أحمد  ا  س 22 عام  نجار ومقيم  أم بيومي  دائرة القسم بالمنطقة بجوار العقار سكن المبلغة وبحوزته  2 شاشة تليفزيون.

بسؤال المبلغة، تعرفت علي المذكور وقررت بوجود سابقه خلافات بينهما علي أثر إنهاء خطبته بنجلتها أمنية  ي  م   18 عام ربة منزل ومقيمة ذات العنوان لسوء سلوكه، تمكن الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بكسر باب الشقه والدلوف إليها بغرض السرقة وحال إنتهائه قام بطريق الخطأ بإلقاء سيجارة مشتعله كانت بيده وفر هارباً وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولي عليها  والتحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13365 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م.


شبرا الخيمة

حريق

اللواء رضا طبلية

امن القليوبية

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