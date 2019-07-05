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ضبط 11 ألف لتر سولار امتنعت إحدى المحطات عن بيعها فى المنيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:14 م
ضبط 11 ألف لتر سولار امتنعت إحدى المحطات عن بيعها فى المنيا محطة وقود - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين نفذت عدد من الحملات التفتيشية على محطات الوقود بالمراكز والمدن .

أسفرت الحملات عن التحفظ على 11 ألف لتر سولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، و التصرف فى 1000 لتر سولار و1000 لتر بنزين 92 ، كما تم التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدنى مدعم بإحدى المحطات .

شدد المحافظ فى بيان على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة محطات الوقود والحد من التلاعب فى السلع الاستراتيجية مع التأكد من التزام كافة المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.

 

 

 

 


تموين المنيا

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