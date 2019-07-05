صور.. الذعر يصيب المواطنين جراء زلزال كاليفورنيا

وكالات

حالة من الذعر شهدتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء الزلزال الذى ضربها، مساء أمس الأربعاء، حيث خرج العديد من المواطنين من منازلهم.

وقد ترك الزلزال تداعيات كبيرة، حيث أدى تدمير بعض المنازل، بينما شهد البعض الأخر حرائق أدت إلى تدمير محتوياتها.



بقايا زجاج أحد المنازل



أحد رجال الإطفاء يحاول التعامل مع الحريق



جانب من المشهد بعد الزلزال



حرائق شهدتها كاليفورنيا عقب الزلزال



حريق شب بأحد المنازل



جانب من محاولات الإطفاء



طائرة إسعاف



فتاة تلملم بقايا المنتجات التى تدمرت بأحد المحال



محل تجارى



مسعفون



مسئولى الإطفاء



منزل تدمر بسبب الزلزال