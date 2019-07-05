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صور.. الذعر يصيب المواطنين جراء زلزال كاليفورنيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:14 ص
صور.. الذعر يصيب المواطنين جراء زلزال كاليفورنيا أثار الدمار بأحد المنازل
وكالات

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حالة من الذعر شهدتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء الزلزال الذى ضربها، مساء أمس الأربعاء، حيث خرج العديد من المواطنين من منازلهم.

وقد ترك الزلزال تداعيات كبيرة، حيث أدى تدمير بعض المنازل، بينما شهد البعض الأخر حرائق أدت إلى تدمير محتوياتها.

بقايا زجاج أحد المنازل
بقايا زجاج أحد المنازل
أحد رجال الإطفاء يحاول التعامل مع الحريق
أحد رجال الإطفاء يحاول التعامل مع الحريق
جانب من المشهد بعد الزلزال
جانب من المشهد بعد الزلزال
حرائق شهدتها كاليفورنيا عقب الزلزال
حرائق شهدتها كاليفورنيا عقب الزلزال
حريق شب بأحد المنازل
حريق شب بأحد المنازل
جانب من محاولات الإطفاء
جانب من محاولات الإطفاء
طائرة إسعاف
طائرة إسعاف
فتاة تلملم بقايا المنتجات التى تدمرت بأحد المحال
فتاة تلملم بقايا المنتجات التى تدمرت بأحد المحال
محل تجارى
محل تجارى
مسعفون
مسعفون
مسئولى الإطفاء
مسئولى الإطفاء
منزل تدمر بسبب الزلزال
منزل تدمر بسبب الزلزال
مواطنون أمريكيون
مواطنون أمريكيون

 


كاليفورنيا

زلزال

زلزال كاليفورنيا

الزلزال فى كاليفورنيا

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