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جولات لمسئولى محافظة القاهرة على محطات الوقود ومواقف السرفيس.. صور

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:10 م
جولات لمسئولى محافظة القاهرة على محطات الوقود ومواقف السرفيس.. صور جولات لمسئولى محافظة القاهرة على محطات الوقود
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة عدة حملات من رؤساء الأحياء وجهاز السيرفيس ومباحث المرور، على مواقف السيرفيس وسيارات الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى اعتمدها المحافظ ظهر اليوم. 
 
 
وأجرى المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، برفقه العميد أحمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، جولة ميدانية بمواقف السيرفيس، لمتابعة الحالة بمحطات الوقود والاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة من خلالها المواطنين.
 
وفى السياق تفقد اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين برفقة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بالمرور على محطات الوقود الموجودة بنطاق الحي وتبين عدم وجود اي شكاوي من المواطنين واستقرار الحالة الامنية بنطاق الحى. 
 
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القاهرة

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