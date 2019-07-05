بوتين : الاقتصاد العالمى سيعانى إذا لم تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاقيات تجارية

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس، أن موسكو تريد أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن القضايا التجارية، وأن الاقتصاد العالمي بأسره سيعاني إذا لم يحدث هذا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله ، عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي ، "فيما يتعلق بالمفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، نريد بشدة اتفاقًا يناسب الطرفين ، نحن لسنا مشاركين في هذه العملية ، ولكن يمكننا أن نقول بثقة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس رأينا، فهذا هو رأي الخبراء الدوليين، والمنظمات الدولية الكبرى، فسوف نعاني جميعًا ، وسيعاني الاقتصاد العالمي بأكمله".